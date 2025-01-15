Beşiktaş, Danimarka 1. Lig ekibinde Viborg forması giyen kanat-forvet Serginho için harekete geçti. Kış transfer sezonunda kadroda revizyona giden siyah-beyazlılar 23 yaşındaki yıldızı transfer listesinin başına aldı. Yeşil Burun Adaları pasaportlu yıldız bu sezon 15 maçta 13 asist 3 gol kaydetti. İşte Serginho’nun kariyerine dair tüm bilgiler…
Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin verdiği rapora göre transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Gelecek sezonun takımını kurmaya öncelik veren Kartal, Danimarka'nın Viborg ekibinde forma giyen Serginho için görüşmelere başladı.
İspanyol ekibi Espanyol'un da takibinde olan 23 yaşındaki Yeşil Burun Adaları pasaportlu oyuncunun piyasa değeri 1.7 milyon euro.
Her iki kanat dışında 10 numara da oynayan Serginho da Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
Kanatta oynamasına rağmen 15 maçta 16 gole katkı veren (13 asist, 3 gol) oyuncu için Serdar Topraktepe'nin, "Gelişmeye çok açık" raporu verdiği de öğrenildi.
Serginho'nun Viborg ile sözleşmesi 2026 Haziran ayında sona eriyor.
Beşiktaş'ın Espanyol'un devrede olması ve oyuncunun düşük maliyeti nedeniyle elini çabuk tutarak kısa süre sonra Serginho'yu İstanbul'a getireceği iddia ediliyor.
Serginho kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?
Serginho, tam adıyla Sérgio Pereira Andrade, 29 Ocak 2001 doğumlu ve 23 yaşındadır.
Yeşil Burun Adaları ve Portekiz uyruklu bir futbolcudur; Lizbon, Portekiz'de doğmuştur. Sol kanat pozisyonunda oynayan Serginho, sağ ayağını kullanır ve piyasa değeri 1.7 milyon Euro'dur. Kariyeri boyunca şu takımlarda forma giymiştir:
> CF Belenenses (genç takım)
> SG Sacavenense (genç takım)
> SL Benfica (genç takım)
> Estoril
> Oliveirense
> Viborg FF