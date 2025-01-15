Serginho kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?





Serginho, tam adıyla Sérgio Pereira Andrade, 29 Ocak 2001 doğumlu ve 23 yaşındadır.





Yeşil Burun Adaları ve Portekiz uyruklu bir futbolcudur; Lizbon, Portekiz'de doğmuştur. Sol kanat pozisyonunda oynayan Serginho, sağ ayağını kullanır ve piyasa değeri 1.7 milyon Euro'dur. Kariyeri boyunca şu takımlarda forma giymiştir:











