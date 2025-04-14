İtalya Serie A 32. haftasında Lazio ve Roma karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İşte Lazio - Roma maç özeti…
Serie A'nın 32. haftasında Lazio ile Roma karşı karşıya geldi.
Stadio Olimpico'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Lazio, 47. dakikada Romagnoli ile öne geçti. 69. dakikada Soule harika bir golle skoru eşitledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Milli futbolcumuz Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Bu sonuçla Lazio puanını 56'ya, Roma ise 54'e çıkardı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Lazio, Genoa'ya konuk olacak. Roma ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.
LAZİO - ROMA MAÇ ÖZETİ
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