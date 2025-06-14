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Serie A’dan reddedilemeyecek teklif: Sofyan Amrabat transfer mi oluyor?

Serie A’dan reddedilemeyecek teklif: Sofyan Amrabat transfer mi oluyor?

09:4514/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de bu sezon beklentilerin altında kalan Sofyan Amrabat’a Serie A’dan dev talip çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin oyuncuya istenilen düzeyde teklif gelmesi halinde satışına onay vereceği öğrenildi.

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Sarı-Lacivertliler'in Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat'a İtalya Serie A'dan talip çıktı.

Africafoot'un haberine göre Atalanta, Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ı transfer listesine ekledi.

JURIC, AMRABAT İLE GÖRÜŞECEK


Haberde, Atalanta'nın yeni teknik direktörü Ivan Juric'in, Verona'dan eski öğrencisi Amrabat ile yakın zamanda iletişime geçeceği belirtildi.


Öte yandan Juric'in defans ve hücumu birbirine bağlayan, mücadeleci bir orta saha arayışında olduğu vurgulandı.


GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI


Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile 43 maça çıkan 28 yaşındaki Faslı orta saha, bu müsabakalarda 2 gol atıp 4 asist yaptı.


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