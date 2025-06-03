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Simone Inzaghi Inter'den ayrıldı: Yeni takımını duyurdular

Simone Inzaghi Inter'den ayrıldı: Yeni takımını duyurdular

Ömer Faruk Temür
18:213/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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İtalya devi Inter'de başarısız sonuçların ardından teknik direktör Simone Inzaghi ile yollar ayrıldı. İtalyan çalıştırıcının yeni adresinin belli olduğu yazıldı. Inzaghi bu imzayla birlikte senelik 25 milyon euro kazanacak. İşte Simone Inzaghi'nin yeni adresi...

Şampiyonlar Ligi finalinde alınan 5-0'lık PSG mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odak noktası olan Simone Inzaghi'nin Inter kariyeri sona erdi.

Inter'den ayrılan İtalyan çalıştırıcının kısa süre içerisinde yeni takımına imza atacağı yazıldı.

Alman basınından SKY De'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Inzaghi ile üç yıllık anlaşma sağladı.

49 yaşındaki çalıştırıcının üç yıl boyunca toplam 75 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Bu sezon İtalya Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde sonunu getiremeyen Inzaghi, 4 yıllık Inter kariyerinde 1 Serie A, 3 İtalya Süper Kupası ve 3 İtalya Kupası kazandı.

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