Ara transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, son olarak Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta'yı renklerine bağlamıştı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, birçok mevkide forma giyebilen ve piyasa değeri 28 milyon Euro olan o yıldızın peşinde. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir atak geldi. Cimbom, hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.
Sarı kırmızılılar, İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Albert Gudmundsson için harekete geçti.
Cimbom, forvet arkası, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen oyuncu için gelişmeleri yakından takip ediyor.
Bonservisi Genoa'da olan 27 yaşındaki İzlandalı futbolcunun Fiorentina ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi bekleniyor.
Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın bu süreçten sonra Genoa ile pazarlıklara başlaması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan ve 37 kez İzlanda Milli Takım formasını giyen Gudmundsson, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Bu sezon 15 maçta forma giyen İzlandalı yıldız, 4 gol atarken 1 de gol pası verdi.
Albert Gudmundsson kimdir?
15 Haziran 1997 tarihinde dünyaya gelen Albert Gudmundsson, Fiorentina ve Genoa dışında AZ Alkmaar ve PSV Eindhoven gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 9.1 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.