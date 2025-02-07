Albert Gudmundsson kimdir?





15 Haziran 1997 tarihinde dünyaya gelen Albert Gudmundsson, Fiorentina ve Genoa dışında AZ Alkmaar ve PSV Eindhoven gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli oyuncu için şimdiye kadar 9.1 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.