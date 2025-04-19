Sörloth transferinde flaş gelişme: Beşiktaş’ın planı ortaya çıktı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid’in golcü yıldızı Alexander Sörloth hakkındaki açıklaması gündem olmuştu. 29 yaşındaki yıldız ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Alexander Sörloth'un transferi için Atletico Madrid ile temas kurduğunu dile getirmişti.
Başkan Adalı, Norveçli santraforu kadroya katmanın kolay olmadığını vurgulayarak "Konuşmadığımı mı zannediyorsunuz. Şu an için olmaz. Hepsi arkadaşımız.
Telefon açıp 'Şunu ver bana' dediğiniz zaman, 'Hayırdır santraforsuz mu oynayacağız' derler." ifadelerini kullanmıştı.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Adalı, yakın arkadaşı olan Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'dan Sörloth'u istemek için fırsat kolluyor.
Madrid ekibi, yaz transfer döneminde santrafor transferi yapmayı planlıyor. Eğer bir isim kadroya dahil edilirse 29 yaşındaki golcüyle yollar ayrılabilir.
Alexander Sörloth, bu sezon çıktığı 43 maçta Atletico Madrid'e 16 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.