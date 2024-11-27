UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta açılış maçında Atletico Madrid deplasmanda Sparta Prag’a konuk oldu. Karşılaşma Atletico Madrid’in 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyeti getiren golleri 15. ve 59. dakikalarda Julian Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorante, 70. dakikada Antoine Griezmann ve 85 ile 89. dakikalarda Angel Correa kaydetti. Griezmann ise attığı gol sonrası tarihe geçti. Sparta Prag - Atletico Madrid maç özeti haberimizde.

1 /6 Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında konuk olduğu Sparta Prag'ı 6-0 mağlup etti.



2 /6 Konuk takıma galibiyeti getiren golleri; 15. ve 59. dakikalarda Julian Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorante, 70. dakikada Antoine Griezmann ve 85 ile 89. dakikalarda Angel Correa kaydetti.



3 /6 Diego Simeone ve öğrencileri bu skorla beraber puanını 9'a yükseltirken, Çekya temsilcisi 4 puanda kaldı.



4 /6 Takımının galibiyetinde katkısı bulunan Fransız yıldız; Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Toni Kroos ve Robert Lewandowski'den sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçında gol atan yedinci oyuncu oldu.

5 /6 Atletico Madrid, Devler Ligi'nin 6. haftasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Sparta Prag ise Feyenoord deplasmanına gidecek.

