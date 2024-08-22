St. Gallen - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda St. Gallen ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.000’de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor'da sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen Nijeryalı oyuncu Nwakaeme maç kafilesine alınmadı. Kart cezaları bulunan Pedro Malheiro ile Eren Elmalı da kafilede yer almadı. İşte St. Gallen - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

1 / 11 Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak.



2 / 11 Maç bu akşam saat 22.00’de başlayıp ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.



3 / 11 Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ikinci eleme turunda Ruzomberok'u saf dışı bıraktıktan sonra eşleştiği Rapid Wien'e teslim oldu.



4 / 11 Sahasında 1-0 yenildiği Avusturyalı rakibine; deplasmanda da 2-0'lık skorla boyun eğen bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de ise ilk hafta Net Global Sivasspor ile berabere kaldı.

5 / 11 Trabzonspor, geride bıraktığımız haftayı bay geçerken, 3. haftada oynayacağı Bellona Kayserispor maçı da ertelendi.



6 / 11 Rakip St Gallen ise; Konferans Ligi yolculuğuna 3. eleme turundan başladı.

7 / 11 Sırasıyla Kazakistan ekibi Tobol ve Polonya temsilcisi Slask'ı geçen St Gallen, İsviçre Ligi'nde de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet - 1 beraberlik elde etti.



8 / 11 St. Gallen'in teknik direktörlüğünü 40 yaşındaki Alman Enrico Maassen yapıyor.



9 / 11 St Gallen ile Trabzonspor arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek.



10 / 11 ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER ST. GALLEN 1 Lawrence Ati 4 Jozo Stanic 5 Stephan Ambrosius 15 Abdoulaye Diaby 36 Chima Okoroji 7 Christian Witzig 8 Jordi Quintilla 24 Bastien Toma 9 Willem Geubbels 10 Chadrac Akolo 16 Lukas Görtler





