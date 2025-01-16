Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler Serie A devinde forma giyen 23 yaşındaki Sırp futbolcu Strahinja Pavlovic için harekete geçti. Peki, Strahinja Pavlovic kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

1 /9 Strahinja Pavlovic kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Strahinja Pavlović, 23 yaşında (24 Mayıs 2001 doğumlu) Sırbistan doğumlu bir futbolcudur.



2 /9 Šabac şehrinde dünyaya gelmiştir ve profesyonel kariyerine defans pozisyonunda oynayarak devam etmektedir.



3 /9 İşte kariyeri boyunca forma giydiği bazı takımlar:

Partizan: Profesyonel kariyerine 2018 yılında Partizan'da başladı.



4 /9 Monaco: Daha sonra Monaco takımına transfer oldu.

5 /9 Cercle Brugge: Monaco'dan kiralık olarak Cercle Brugge'de oynadı.



6 /9 Basel: 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Basel'e kiralık olarak gitti.



7 /9 Red Bull Salzburg: 2022 yılında Red Bull Salzburg'a transfer oldu.

8 /9 AC Milan: Şu anda Serie A takımlarından AC Milan'da forma giymektedir.