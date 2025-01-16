Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler Serie A devinde forma giyen 23 yaşındaki Sırp futbolcu Strahinja Pavlovic için harekete geçti. Peki, Strahinja Pavlovic kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.
Strahinja Pavlovic kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Pavlović, 23 yaşında (24 Mayıs 2001 doğumlu) Sırbistan doğumlu bir futbolcudur.
Šabac şehrinde dünyaya gelmiştir ve profesyonel kariyerine defans pozisyonunda oynayarak devam etmektedir.
İşte kariyeri boyunca forma giydiği bazı takımlar:
Partizan: Profesyonel kariyerine 2018 yılında Partizan'da başladı.
Monaco: Daha sonra Monaco takımına transfer oldu.
Cercle Brugge: Monaco'dan kiralık olarak Cercle Brugge'de oynadı.
Basel: 2021-22 sezonunun ikinci yarısında Basel'e kiralık olarak gitti.
Red Bull Salzburg: 2022 yılında Red Bull Salzburg'a transfer oldu.
AC Milan: Şu anda Serie A takımlarından AC Milan'da forma giymektedir.
Pavlović, Sırbistan millî takımında da oynamaktadır ve 2022 FIFA Dünya Kupası ile UEFA Euro 2024'te millî takım formasıyla maçlara çıkmıştır.