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Süper Lig devinden bomba transfer girişimi: Joao Felix için devrede!

Süper Lig devinden bomba transfer girişimi: Joao Felix için devrede!

15:4031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ara transferde Chelsea’den Milan’a kiralanan Joao Felix, Serie A’da tutunamadı ve sezon sonunda takımdan ayrılıyor. 25 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservisini elinde tutan Chelsea de oyuncuyu kadroda düşünmezken, yaz transfer dönemi hareketli geçecek. Süper Lig’in önde gelen bir ekibi, Felix’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Detaylar haberimizde.

Ara transfer döneminde Chelsea'den Milan'a kiralanan Joao Felix'in Serie A kariyeri kısa sürebilir.


İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre Milan, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek Portekizli futbolcuyla yollarını ayıracak.


Ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea de Joao Felix'e kadro planlarında yer vermeyi düşünmüyor.


Felix'in gelecek yaz Chelsea'den bir kez daha ayrılabileceği konuşulurken Galatasaray'ın da futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü. Suudi Arabistan'dan 2 kulübün de Felix'e ilgi gösterdiği iddia edildi.


2024 yazında 52 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.


Bu sezon Chelsea'de görev yaptığı 20 maçta 7 gol ve 2 asist üreten Felix ara transferde yolunu tuttuğu Milan'da ise 11 maçta süre alıp 1 gol attı.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Joao Felix

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