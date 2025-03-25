Süper Lig ekibinde Verratti sürprizi

Avrupa hedefi için büyük avantaj elde eden Süper Lig ekibi için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa Ligi’ne kalınması durumunda Marco Verratti için harekete geçileceği belirtildi.

1 /5 Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Samsunspor, Avrupa hedefine adım adım ilerliyor.

2 /5 Transfer yasağı olmasına rağmen elindeki kadroyla harika işler yapan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş ve Eyüpspor'a 7 puan fark atmış durumda. Sezon sonuna kadar üçüncülüğünü korumak isteyen Karadeniz ekibi, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne kalırsa önemli isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

3 /5 Fotomaç'ın aktardığı haberde; Samsunspor'un listesinin ilk sırasında Al-Arabi'den ayrılacak olan Marco Verratti'nin olduğu iddia edildi. Yönetimin, teknik direktör Thomas Reis'le bu konuda bir görüşme yaptığı belirtildi.

4 /5 2023'te 45 milyon euroya Katar ekibine transfer olan Verratti'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği biliniyor.