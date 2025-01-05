Süper Lig maçında tartışmalara neden olan an: "Neden yok?"

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen gol sosyal medyada tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen gol sosyal medyada tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
Kasımpaşa-Gaziantep maçı 1-1 devam ederken konuk ekibin 2-1 öne geçtiği gol iptal edildi. 35. dakikada iptal edilen golde hakem topun çizgi dışından çevrildiğini işaret etti.
Önceki günlerde bu veya benzeri pozisyonlarda verilen tekrar görüntülerinde sağlıklı açıların izleyiciyle buluşturulamaması futbolseverlerin tepkisini çekti.
Hatırlanacağı üzere önceki günlerde oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında da benzer bir pozisyon yaşanmış ancak çizgi kamerasından sağlıklı bir görüntü alınamamıştı.
Kasımpaşa-Gaziantep maçı 2-2 sona erdi.
Öte yandan Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Selçuk İnan, "Bu hakem (Cihan Aydın) için benle ilgili, aleyhimde işler ilerliyor. Benimle bir problemi de olabilir. Benim bilmediğim bir problem de olabilir. Gol attık iptal oldu. Ofsayt çizgisinde Mirza şutu çektiğinde topu net görmüyorlar. Ayağından çıktığı anda neye göre çektiler bilemiyorum. Ayağından çıktığı anda galiba maçı hangi takıma vermek istiyorlarsa öyle çizgi çekiyorlar. Antep önemli bir futbol şehri. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Lig başladığından beri bütün pozisyonlarda kararlar aleyhimize işliyor. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz" şeklinde ifadeler kullanıd.