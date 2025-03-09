Süper Lig'de korku dolu anlar: İki futbolcu hastanelik oldu

Sivasspor ile Göztepe arasında oynanan maçta üst üste korku dolu anlar yaşandı. Önce Rey Manaj, sonra da Veljko Simic ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sivasspor forması giyen Rey Manaj, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynanan maçta sakatlandı.
Maçın 3. dakikasında Koray Günter ile çarpışan Arnavut futbolcu, düştüğü yerden kalkamadı.
Rey Manaj, kulüp doktorunun ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sivasspor'da Rey Manaj'ın yerine oyuna giren Veljko Simic de takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışmasının ardından sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Sırp futbolcunun kaşında açılma olduğu öğrenildi.
Sivasspor Kulübü'nden Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir. Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj’ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."