Süper Lig’de Roberto Firmino heyecanı: Resmi hamle geldi!

Süper Lig’de Roberto Firmino iddiası gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı golcünün adı Türk kulübüyle anılıyor. Kariyerine Al Ahli’de devam eden golcü oyuncunun sezon sonunda takımından ayrılması bekleniyor.
Gollerini Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli'de atmaya devam eden Roberto Firmino ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
beIN Sports’un haberine göre; tecrübeli santrfor oyuncusu, Beşiktaş'a önerildi.
Ancak siyah-beyazlı ekibin şu an için oyuncu tarafına transfere ilişkin bir geri dönüşte bulunmadığını öğrenildi.
2024/25 sezonunda Suudi ekibi ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 33 yaşındaki golcü yıldız, 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Ayrıca takımının kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun mimarlarından oldu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.