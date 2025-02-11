Süper Lig'e sürpriz golcü: İmzalar atıldı

Uzun yıllar 'Dört Büyükler'in peşinde koştuğu Slovenyalı golcü Andraz Sporar, Süper Lig ekibine transfer oldu.
Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Andraz Sporar'ın yeni takımı belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 30 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı.
Akdeniz ekibi, Andraz Sporar ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sporar, Panathinaikos dışında kariyerinde Interblock, Olimpija, Basel, Bielefed, Slovan Bratislava, Sporting, Braga ve Middlesbrough formalarını giydi.
1.86 boyundaki Slovenyalı golcünün güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.
Kulüp kariyerinde toplam 435 maça çıkan Sporar, 180 gol atarken 56 da asist kaydetti.
Andraz Sporar'ın adı eski dönemlerde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.