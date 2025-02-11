Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'e sürpriz golcü: İmzalar atıldı

Süper Lig'e sürpriz golcü: İmzalar atıldı

14:4411/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Uzun yıllar 'Dört Büyükler'in peşinde koştuğu Slovenyalı golcü Andraz Sporar, Süper Lig ekibine transfer oldu.

Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Andraz Sporar'ın yeni takımı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 30 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı.

Akdeniz ekibi, Andraz Sporar ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sporar, Panathinaikos dışında kariyerinde Interblock, Olimpija, Basel, Bielefed, Slovan Bratislava, Sporting, Braga ve Middlesbrough formalarını giydi.

1.86 boyundaki Slovenyalı golcünün güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro.

Kulüp kariyerinde toplam 435 maça çıkan Sporar, 180 gol atarken 56 da asist kaydetti.

Andraz Sporar'ın adı eski dönemlerde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

#Süper Lig
#Alanyaspor
#Andraz Sporar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AKOM'dan İstanbul'un 4 ilçesine uyarı: Yoğun kar geçişleri olacak! Pendik, Tuzla, Kartal ve Şile'de yarın okullar tatil edilecek mi?