Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'in eski yıldızı gençlere taş çıkarıyor: 41 yaşında gollerine devam ediyor

Süper Lig'in eski yıldızı gençlere taş çıkarıyor: 41 yaşında gollerine devam ediyor

12:1522/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bir dönem Süper Lig’de forma giyen yıldız futbolcu 41 yaşında gençlere taş çıkarıyor. Mayıs ayında 42 yaşına girecek olan tecrübeli isim 8 maçta 2 gol 1 asist 3 kez skor katkısı yaptı. Detaylar haberimizde.

2007'de transfer olduğu Benfica'da büyük başarılara imza atan Oscar Cardozo, Portekiz ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.


Benfica formasıyla 293 maça çıkan Cardozo, 172 gol ve 38 asistlik skor katkısı verdi.


Paraguaylı futbolcu, 2014'te ise 5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'un yolunu tuttu.


Cardozo, Trabzonspor'da 2 sezon forma giyerken 66 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu, bordo-mavili ekipte 28 gol atarken 6 kez de asist yaptı.


2016'da Trabzonspor macerası sona eren Cardooz, Olympiakos'a transfer oldu. Burada sadece 1 sezon oynayan Paraguaylı, 34 maça çıktı ve sadece 3 gol-3 asistlik skor katkısı verdi.


2017'de ise Cardozo için yeni bir hikaye başladı. Paraguay 1. Ligi ekibi Libertad'a bonservissiz şekilde transfer olan golcü, şu anda aktif olarak bu takımda futbol kariyerini sürdürüyor.


Mayıs ayında 42 yaşına girecek olan Oscar Cardozo bu sezon 8 maçta 2 gol-1 asistle 3 kez skor katkısı yapmayı başardı.


Kariyerinde piyasa değeri 17.5 milyon euroya kadar ulaşan Cardozo'nun an itibarıyla piyasa değeri 200 bin euro olarak gösteriliyor.


#Oscar Cardozo
#Libertad
#Trabzonspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik ve doğalgaz faturalarına ne kadar destek verilecek? 1 Nisan'dan itibaren başlıyor