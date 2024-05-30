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Spor

Süper Lig’in eski yıldızı Messi’li Suarez’li Inter Miami’yı yıktı | ÖZET

16:55 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:02 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

ABD MLS 17. haftasında Atlanta United deplasmanda Inter Miami ile karşılaştı. Maç Atlanta United’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Süper Lig’in eski yıldızı 2 gol atarak maça damga vurdu. Inter Miami - Atlanta United maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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ABD MLS 17. haftasında Atlanta United deplasmanda Messi’li Inter Miami’ye konuk oldu.

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Atlanta United, Inter Miami'yi 3-1 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet serisini kırdı. 

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Messi, 10 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran ev sahibi ekibin tek golünü attı. 

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Lionel Messi, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a yenilmesinden bu yana gol attığı bir maçı ilk kez kaybetti.


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Süper Lig’de bir dönem Hatayspor forması giyen Saba Lobzhanidze maçta 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi. 

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Diğer golü ise dakika 73’te Jamal Thiare kaydetti.

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INTER MİAMİ - ATLANTA UNİTED MAÇ ÖZETİ


Inter Miami - Atlanta United maç özetini izlemek için TIKLAYIN.



#MLS
#Inter Miami
#Atlanta United
#Saba Lobzhanidze
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