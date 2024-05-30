Süper Lig’in eski yıldızı Messi’li Suarez’li Inter Miami’yı yıktı | ÖZET

ABD MLS 17. haftasında Atlanta United deplasmanda Inter Miami ile karşılaştı. Maç Atlanta United’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Süper Lig’in eski yıldızı 2 gol atarak maça damga vurdu. Inter Miami - Atlanta United maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ABD MLS 17. haftasında Atlanta United deplasmanda Messi’li Inter Miami’ye konuk oldu.
Atlanta United, Inter Miami'yi 3-1 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet serisini kırdı.
Messi, 10 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran ev sahibi ekibin tek golünü attı.
Lionel Messi, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a yenilmesinden bu yana gol attığı bir maçı ilk kez kaybetti.
Süper Lig’de bir dönem Hatayspor forması giyen Saba Lobzhanidze maçta 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.
Diğer golü ise dakika 73’te Jamal Thiare kaydetti.
INTER MİAMİ - ATLANTA UNİTED MAÇ ÖZETİ
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