Süper Lig'in eski yıldızını çıldırtan hareket: Büyük saygısızlık

Kolombiya'da oynanan maçta 19 yaşındaki futbolcu Neyser Villarreal, rakip takımı küçük düşüren bir harekete imza attı. Trabzonspor'un eski yıldızı, yaptığı saygısızlık nedeniyle genç oyuncunun üzerine yürüdü, ortalık karıştı.
Kolombiya Ligi'nde Millonarios FC, sahasında Independiente Santa Fe'yi konuk etti.
Mücadele ev sahibi Millonarios FC'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Millonarios'un hücum oyuncusu Neyser Villarreal'in maçta yaptığı ilginç hareket karşılaşmanın önüne geçti.
19 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, takımı 2-0 öndeyken iki ayağıyla topun üzerine çıktı.
Neyser Villarreal, bu hareketi nedeniyle sarı kart görürken, Independiente Santa Fe takkımı oyuncuları genç oyuncuya büyük tepki gösterdi.
Independiente Santa Fe forması giyen Süper Lig'in eski yıldızı Hugo Rodallega, Neyser'in bu hareketi sonrası çılgına döndü. Genç oyuncunun üzerine yürüyen Rodallega, güçlükle sakinleştirilebildi.
Hugo Rodellga, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu tür hareketlerin yapılacağı zaman önemli. 2-0 öndeyken ve kendi sahasında bu tarz tavırlar sergilemek, rakibe karşı açık bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.
İşte Neyser Villarreal'in ortalığı karıştıran o hareketi ve sonrasında yaşananlar