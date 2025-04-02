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Sürprizi duyurdular: Mohamed Salah'ın yeni adresi belli oldu

Sürprizi duyurdular: Mohamed Salah'ın yeni adresi belli oldu

17:472/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Liverpool ile sözleşme yenilemeyen Mohamed Salah flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Suudi ekibi, Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için rekor bir bedel ve iddialı bir proje sunmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde.

Liverpool ile hala yeni bir sözleşme imzalamayan ve takımdan ayrılması beklenen Mohamed Salah ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.


Fichajes'te yer alan habere göre; Al Hilal yönetiminin, Mısırlı hücumcuyu renklerine bağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir çaba içine girdiği belirtildi.


HEDEF KULÜPLER DÜNYA KUPASI



Yazın oynanacak olan Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile karşılaşacak olan Suudi ekibi, o tarihe kadar transferde mutlu sona ulaşarak üst düzey bir rekabet hedeflediği aktarıldı.


Ayrıca kulübün yıldız oyuncuyu ikna etmek için rekor bir bedel içeren sözleşme ve iddialı bir sportif proje sunmaya hazır olduğu öne sürüldü.


BU SEZONKİ PERFORMANSI


Liverpool ile rüya gibi bir sezon geçiren ve tüm kulvarlarda 43 maça çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, 32 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.


#Mohamed Salah
#Liverpool
#Al Hilal

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