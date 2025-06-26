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Tadic devreye girdi! Fenerbahçe yıldız isme kavuşuyor

Tadic devreye girdi! Fenerbahçe yıldız isme kavuşuyor

09:3526/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği yıldız için eski oyuncusu Dusan Tadic'ten destek aldı. Sırp futbolcu, sarı-lacivertli kulüp için olumlu referans verdi.

Birçok yıldızla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Sergej Milinkovic-Savic'in de durumunu yakından takip ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Jose Mourinho, Savic'in transfer edilmesini çok istiyor.

Bu doğrultuda futbolcunun transferi için harekete geçilirken Dusan Tadic'ten de Fenerbahçe'ye destek geldi.

Sırp yıldız Milinkovic-Savic'in vatandaşı Tadic ile iletişime geçerek bilgi aldığı ve Tadic'in Fenerbahçe için çok olumlu referans verdiği belirtildi.

Tadic'in 30 yaşındaki futbolcuya, "Türkiye'nin en büyük kulübü. Muhteşem bir atmosfer var. Mutlaka gitmelisin." dediği iddia edildi.

Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'yi kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal'in Savic transferinde kolaylık sağlayabileceğini düşünüyor.

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#Dusan Tadic
#Sergej Milinkovic Savic
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