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Tadic'le imzalar atılıyor! Sözleşmede dikkat çeken detay

Tadic'le imzalar atılıyor! Sözleşmede dikkat çeken detay

10:5428/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
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Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürerken, takımın önemli isimlerinden Dusan Tadic'le anlaşma aşamasına gelindi. Sırp futbolcuya önerilen sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

İç transferde harekete geçen Fenerbahçe, Dusan Tadic ile sürdürdüğü görüşmelerde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sırp kaptanıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

36 yaşındaki futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği ifade edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, 4 milyon Euro net maaş alan Tadic'e zam yapılmayacak.

Tadic, yeni sezonda belli bir maç sayısının üzerinde forma giyerse 1 yıllık opsiyonu devreye girecek ve sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Tadic, bin 538 dakika sahada kaldı.

Sırp yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

#Dusan Tadic
#Fenerbahçe
#Sözleşme

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