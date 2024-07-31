Taraftarı üzen haber: Galatasaray'ı reddetti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan o isim, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmedi. Genç futbolcu, İngiltere'ye transfer olmak istiyor.
Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı o isimden kötü haber geldi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Jens Cajuste'ye teklif götürdü.
Haberde, Napoli forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılıları reddettiği ifade edildi.
Oyuncunun, İngiltere'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.
Jens Cajuste kimdir?
10 Ağustos 1999 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Örgryte altyapısında başladı.
Sırasıyla Midtjylland, Reims ve Napoli'de forma giydi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Cajuste, İsveç Milli Takımı ile 23 karşılaşmada görev aldı.
ABD asıllı İsveçli futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.