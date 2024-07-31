Taraftarı üzen haber: Galatasaray'ı reddetti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan o isim, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmedi. Genç futbolcu, İngiltere'ye transfer olmak istiyor.

1 / 9 Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.















2 / 9 Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı o isimden kötü haber geldi.

















3 / 9 Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Jens Cajuste'ye teklif götürdü.

















4 / 9 Haberde, Napoli forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılıları reddettiği ifade edildi.











5 / 9 Oyuncunun, İngiltere'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.









6 / 9 Jens Cajuste kimdir?

10 Ağustos 1999 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Örgryte altyapısında başladı.





7 / 9 Sırasıyla Midtjylland, Reims ve Napoli'de forma giydi.







8 / 9 Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Cajuste, İsveç Milli Takımı ile 23 karşılaşmada görev aldı.

