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Spor

Taraftarı üzen haber: Galatasaray'ı reddetti

16:17 - 31/07/2024 mercredi
Güncelleme: 16:26 - 31/07/2024 mercredi
Yeni Şafak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan o isim, sarı-kırmızılıların teklifini kabul etmedi. Genç futbolcu, İngiltere'ye transfer olmak istiyor.

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Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.








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Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı o isimden kötü haber geldi.









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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Jens Cajuste'ye teklif götürdü.









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Haberde, Napoli forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılıları reddettiği ifade edildi.






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Oyuncunun, İngiltere'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.





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Jens Cajuste kimdir?


10 Ağustos 1999 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Örgryte altyapısında başladı.



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Sırasıyla Midtjylland, Reims ve Napoli'de forma giydi.




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Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Cajuste, İsveç Milli Takımı ile 23 karşılaşmada görev aldı.


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ABD asıllı İsveçli futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

#Galatasaray
#Jens Cajuste
#Transfer
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