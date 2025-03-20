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Tecrübeli hakem Jose Mourinho'yu oyundan atmıştı: Nedenini açıkladı

Tecrübeli hakem Jose Mourinho'yu oyundan atmıştı: Nedenini açıkladı

Haber Merkezi
11:5420/03/2025, Thursday
G: 20/03/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Eski İngiliz hakem Jonathan Moss, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Mourinho'yu 3 defa oyundan attığını söyleyen Moss, 'Tam bir baş belasıydı' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sık sık hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olurken, eski İngiliz hakem Jonathan Moss, verdiği bir röportajda Mourinho ile ilgili yaşadığı ilginç bir anısını anlattı.

Premier Lig'de uzun yıllar hakemlik yapan Moss, "Jose Mourinho ile her zaman bir aşk-nefret ilişkimiz oldu. Kendisi tam bir baş belasıydı" dedi. Moss'un açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir teknik direktördü. Onu üç kere oyundan attım. Fakat Mourinho'nun her zaman harika bir menajer olduğunu düşündüm. Ligimizde görmek isteyeceğimiz bir teknik direktör."

"Karakter olarak biraz zorlayıcı olabilir. Fakat aynı zamanda arkadaşça ve nazik davranan bir kişi. Anthony Taylor ile finale gittiğimizde otoparka gelip eski bir dostumuzmuş gibi gelip bize sarılmıştı."

"Birçok kez onu yerine oturtmak zorunda kaldım. Bir maçtan sonra ona, "Televizyonda hakemler hakkında asla iyi bir şey söylemiyorsun" dedim."

"Bana dönüp bir dakika bekle dedi ve canlı yayında oyuncunun röportajını keserek araya girdi ve kameralara 'Bence hakem bugün harika bir maç çıkardı' dedi ve gitti."

"Giderken dönüp bana 'İşte şimdi oldu. Artık bana bir borcun var' dedi. O komik ve çılgın bir karaktere sahip."

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Jonathan Moss

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