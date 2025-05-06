Teklif hazırlandı: Beşiktaş Hırvat golcüyü transfer ediyor

Hem skor üreten hem de arkadaşlarını besleyen oyun tarzıyla dikkat çeken Hajduk Split forması giyen ve 30 Haziran 2027'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli golcünün, İstanbul seçeneğine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.



