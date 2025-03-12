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Teklifi kabul etti: Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor!

Teklifi kabul etti: Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor!

14:1212/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcunun takımdan ayrılığı kesinleşti. Bu sezon ligde yalnızca 7 maçta sahaya çıkarak 71 dakika süre alan 33 yaşındaki tecrübeli isim kendisine gelen teklifi kabul etti. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'un yaptığı kontrat teklifini kabul etti.


Sarı-lacivertlilerin ona vermesi halinde Tosun, gelecek sezon Urawa Red Diamonds'a transfer olacak. 30 yaşındaki forvet bu sezon ligde yalnızca 7 maçta sahaya çıkarak 71 dakika süre aldı.


Bu sezon sarı-lacivertli forma altında teknik direktör Jose Mourinho’nun planlarında kendine yeterince yer bulamayan 33 yaşındaki golcü, sınırlı süre almasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekmişti.


Japonya J1 League ekiplerinden Urawa Red Diamonds, uzun süredir peşinde olduğu Cenk Tosun için Fenerbahçe ile bonservis konusunda el sıkıştı ve transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.


#Fenerbahçe
#Cenk Tosun
#Urawa Red Diamonds

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