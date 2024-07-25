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Spor

Tete Panathinaikos'ta: Galatasaray'a ödenecek rakam belli oldu

10:44 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:00 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncusu Tete'yi Yunan ekibi Panathinaikos'a sattı. Oyuncunun bonservisi de belli oldu.

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Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.






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Bir süredir Yunan ekibi Panathinaikos'la görüşen sarı-kırmızılılar, oyuncuyu resmen sattı.






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Galatasaray'ın bu transferden elde edeceği bonservis miktarı da belli oldu.




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Aslan, Brezilyalı oyuncusundan 4 milyon 750 bin euro gelir elde edecek.



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24 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Shakhtar'dan ayrılarak sarı-kırmızılıların yolunu tutmuştu.


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Ukrayna ekibi, oyuncunun haksız fesih yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayette bulunmuştu.


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FIFA, Tete'nin Shakhtar Donetsk'e 2 milyon 389 bin euro ödemesine karar vermişti.

#Tete
#Panathinaikos
#Galatasaray
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