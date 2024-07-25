Tete Panathinaikos'ta: Galatasaray'a ödenecek rakam belli oldu

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncusu Tete'yi Yunan ekibi Panathinaikos'a sattı. Oyuncunun bonservisi de belli oldu.
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Bir süredir Yunan ekibi Panathinaikos'la görüşen sarı-kırmızılılar, oyuncuyu resmen sattı.
Galatasaray'ın bu transferden elde edeceği bonservis miktarı da belli oldu.
Aslan, Brezilyalı oyuncusundan 4 milyon 750 bin euro gelir elde edecek.
24 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Shakhtar'dan ayrılarak sarı-kırmızılıların yolunu tutmuştu.
Ukrayna ekibi, oyuncunun haksız fesih yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayette bulunmuştu.
FIFA, Tete'nin Shakhtar Donetsk'e 2 milyon 389 bin euro ödemesine karar vermişti.