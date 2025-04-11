Beşiktaş, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar forvet için Sparta Rotterdam’ın Norveçli golcüsü Tobias Lauritsen’i listenin başına aldı. Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in talebiyle 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başlayacak. Peki, Tobias Lauritsen kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

1 /8 Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, forvet hattını şekillendirmek için çalışmalara başladı.

2 /8 Fanatik'in haberine göre Ciro Immobile'den istediği verimi alamayan yolları ayıracak olan siyah-beyazlılar, Sparta Rotterdam forması giyen Tobias Lauritsen'i gündemine aldı.



3 /8 Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Norveçli oyuncunun değerlendirilmesini ve oluşturulacak forvet listesine eklenmesini talep etti.



4 /8 Yönetim, listedeki diğer adaylarla birlikte Lauritsen'i de mercek altına alarak teknik heyetin kararına göre harekete geçecek.



5 /8 Tecrübeli oyuncu bu sezon 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

6 /8 Tobias Lauritsen kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Tobias Lauritsen, Norveçli bir futbolcu, santrfor pozisyonunda oynuyor. 30 Ağustos 1997 doğumlu, yani 27 yaşında. Kariyerine Norveç'te başladı ve çeşitli kulüplerde forma giydi.



7 /8 Profesyonel kariyerinde şu takımlarda oynadı: Odds BK (Norveç), Paderborn (Almanya, kiralık), Vålerenga (Norveç, kiralık) ve 2022’den beri Sparta Rotterdam (Hollanda).