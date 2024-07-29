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Spor

Toni Kroos: ‘Arda Güler ilk antrenmandan itibaren…’

09:57 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:58 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, oynadığı futbolla attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Arda ile beraber oynayan ve futbolu bırakan dünyaca ünlü yıldız Toni Kroos, Arda Güler hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

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Bu sene futbola veda eden Toni Kroos, geçtiğimiz sezon Real Madrid'de birlikte forma giydiği 19 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.


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Sky Deutschland'a konuşan Kroos, "Arda Güler'i diğer oyunculardan farklı kılan şey öğrenmeye açık olması.  

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Buraya ilk geldiğinde bizim yaptıklarımıza çok dikkat etti. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok.

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Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz.


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Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var." dedi.


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Açıklamalarına devam eden Alman yıldız, "Arda Güler'in sol ayağı inanılmaz.


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Bunu ilk antrenmandan itibaren hepimiz fark ettik" dedi.


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#Toni Kroos
#Arda Güler
#Real Madrid
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