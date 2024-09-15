Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına çıkacak olan bordo-mavililer, mutlak 3 puan peşinde. Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'la iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, bu grafiğini sürdürmek istiyor. Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak maçın hakemi ve VAR'ı da belli oldu. Futbolseverler, Trabzonspor - Beşiktaş maçının yayın bilgilerini ve 11'leri merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'de hangi futbolcular var? İşte bu soruların yanıtları...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavili takım bu karşılaşma öncesinde 2 puanı bulunuyor. Siyah-beyazlıların ise 9 puanı mevcut. Trabzonspor, ligde ikinci haftayı bay geçmişti. Karadeniz ekibinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti. Trabzonspor, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.
MAÇIN HAKEMİ ŞANSALAN VAR'I YANKAYA
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Turgut Doman olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geleceği maç bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM KADRODA YOK
Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Necip Uysal, yeni transfer Can Keleş ile Alex Oxlaide Chamberlain Trabzon kafilesinde yer almadı. Öte yandan Semih Kılıçsoy ve siyah-beyazlıların Portekizli yeni oyuncusu Joao Mario ise Trabzon'a getirildi.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Cham, Orsic, Banza (Dragus)
Beşiktaş: Mert, Masuaku, Udokhai, Paulista, Svensson, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile
SÜPER LİG'DE 103. MAÇ
İki ekip, Süper Lig'de bu akşam 103. kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü söz konusu. 102 maçta Trabzonspor'un 37, Beşiktaş'ın ise 38 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 117 gole karşı Beşiktaş 144 golle karşılık verdi. İki takım Türkiye Kupası'nda 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 4, Beşiktaş'ın 6 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı. Süper Kupa'da ise 3 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Trabzonspor'un 2, Beşiktaş'ın 1 galibiyeti bulunuyor.
FIRTINA EVİNDE ÜSTÜN
Trabzonspor, Beşiktaş'ı sahasında ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 49 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. 2023-24 sezonu ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı. Aynı dönem iki takım arasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un başında Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Beşiktaş'ın başında ise Şenol Güneş bulunuyordu. Sonraki süreçte her iki takım da teknik direktör değişikliğine giderek hocaları ile yollarını ayırmış bordo-mavili takımın başına ise Abdullah Avcı getirilmişti. 2024-25 sezonuna da Avcı ile başlayan Trabzonspor tecrübeli teknik adamla ligin 2. haftasında oynanan Eyüpspor maçı sonrası yolları ayırarak Şenol Güneş'le anlaşma sağladı.
TARAFTARDAN KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI
Trabzonspor ile Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlardan koreografi hazırlığı yoğun bir şekilde sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor taraftar gruplarının birlikte yürüttükleri özel koreografi çalışmasında Şenol Güneş temalı bir görsel yer alacak. Yaklaşık bin 200 balon, 40 el bayrağı ve çok sayıda pankartın da olacağı hazırlıklarda ayrıca son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan gündemlerinden olan Narin için de bir görsel hazırlandığı öğrenildi.