Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta 4 puanla lider konumda bulunan bordo-mavililer rakibin mağlup ederek yerini korumak istiyor. Çaykur Rizespor ise kritik maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /5 TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.



2 /5 Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.



3 /5 Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.



4 /5 TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER Trabzonspor: Taha, Malheiro, Hüseyin, Arif, Mustafa, Ozan, Okay, Cihan, Cham, Sikan, Enis Rizespor: Tarık, Taha, Ayberk, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Buljubasic, Akintola, Abdülkadir, Olawoyin, Sowe

