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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

10:3226/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Grupta 4 puanla lider konumda bulunan bordo-mavililer rakibin mağlup ederek yerini korumak istiyor. Çaykur Rizespor ise kritik maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.


Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor. Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.


Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak. Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.


TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Hüseyin, Arif, Mustafa, Ozan, Okay, Cihan, Cham, Sikan, Enis

Rizespor: Tarık, Taha, Ayberk, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Buljubasic, Akintola, Abdülkadir, Olawoyin, Sowe


TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE



Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Trabzonspor
#Çaykur Rizespor
#A SPOR

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