Trabzonspor - Galatasaray maçına damga vuran ofsayt kararı: Eski hakemler ne dedi?

ESKİ HAKEM VE YORUMCULAR NE DEDİ?

Deniz Ateş Bitnel: "Muslera'nın Visca'ya müdahalesi var. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde. Visca öncesinde ofsayt pozisyonunda! Muslera'nın sarı kartı iptal edilmeliydi!"





Ümit Özat: "4 hakem arkadaş soyunma odasına girdiler. Ne konuşuyor bunlar? Ne diyecek biliyor musun, gerizekalılar beni bunun için çağırdı, son anda ofsayt dediler diyecek. Ya da bu İngilizce bilmiyor, hiçbir şey anlamadı."





Mark Clattenburg: "Bunun bir penaltı olması gerektiğine inanıyorum ancak pozisyon ofsayt."





Reha Kapsal: "Muslera’nın Visca'nın dizine doğru net bir müdahalesi var, pozisyon penaltıydı. VAR, maçın hakemini ofsayt için çağırdı. Pozisyon ofsayt olunca penaltıya bakılmadan karar iptal edildi ve ofsayt kararı verildi.”