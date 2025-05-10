Trabzonspor - Galatasaray maçına damga vuran ofsayt kararı: Eski hakemler ne dedi?

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçına hakem Atilla Karaoğlan ve VAR'ın ofsayt kararı damga vurdu. Atilla Karaoğlan’ın penaltı pozisyonunu incelerken, ofsayt kararı vermesi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 45+2. dakikasında tartışma çıkaran bir pozisyon yaşandı.
Trabzonspor'da Mendy'nin uzun topunda savunma arkasına hareketlenen Visca, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera tarafından yere düşürüldü.
Hakem Atilla Karaoğlan faul kararı verdi ve Fernando Muslera'ya sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular müdahalenin ceza sahası içerisinde olduğunu belirterek penaltı bekledi.
VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu incelemeye giden Atilla Karaoğlan ilk önce Fernando Muslera'nın müdahalesini izledi sonrasında ofsayt incelemesi gerçekleştirdi. İzledikten sonra sahaya dönen Karaoğlan, faulü iptal etti ve pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti.
Verilen bu karar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Hakemlerin ofsayt pozisyonlarında VAR'a gitmediği bilinirken Trabzon'da yaşananlar kafa karıştırdı.
İşte yarı otomatik ofsayt sisteminden gelen görüntü
Mendy'nin ayağından çıkan topta ofsayt çizgisinin son oyuncu olarak Davinson Sanchez'den çekildiği gözlemlendi. Trabzonsporlular çizginin yanlış futbolcudan çekildiği yönünde serzenişte bulundu.
ESKİ HAKEM VE YORUMCULAR NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Muslera'nın Visca'ya müdahalesi var. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde. Visca öncesinde ofsayt pozisyonunda! Muslera'nın sarı kartı iptal edilmeliydi!"
Ümit Özat: "4 hakem arkadaş soyunma odasına girdiler. Ne konuşuyor bunlar? Ne diyecek biliyor musun, gerizekalılar beni bunun için çağırdı, son anda ofsayt dediler diyecek. Ya da bu İngilizce bilmiyor, hiçbir şey anlamadı."
Mark Clattenburg: "Bunun bir penaltı olması gerektiğine inanıyorum ancak pozisyon ofsayt."
Reha Kapsal: "Muslera’nın Visca'nın dizine doğru net bir müdahalesi var, pozisyon penaltıydı. VAR, maçın hakemini ofsayt için çağırdı. Pozisyon ofsayt olunca penaltıya bakılmadan karar iptal edildi ve ofsayt kararı verildi.”