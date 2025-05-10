Trabzonspor-Galatasaray maçının hakem raporu ortaya çıktı: Ofsaytı izlemek için neden VAR'a gitti?

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçının hakem raporu ortaya çıktı. Bu maçta ilk yarının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon oldukça fazla tartışılmıştı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.
Bu karşılaşmada yaşanan bir pozisyon oldukça fazla tartışmaya neden oldu.
44. dakikada Muslera'nın Visca'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart çıktı.
Daha sonra VAR izlemesi oldu. Hakem, penaltı incelemesi için çağrıldı diye düşünüldü.
Fakat önce penaltı pozisyonu daha sonrada ofsayt pozisyonu izletildi.
Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.
Ayrıca ofsayt çizgisinin çekildiği oyuncular da çok fazla tartışıldı.
Ayrıca Muslera'nın kartı da iptal edilmedi.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını Yeni Şafak Spor Youtube kanalında yayınlanan Kural programında anlattı.
Taşcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Soru: 35. dakikada Lemina ile Lundstram arasında yaşanan bir mücadele vardı. Burada Lemina'nın gelişine tehlikeli hareket diyebilir miyiz?
Cevap: Lemina'nın gelişi çok tehlikeli. Riskliydi. Kart vermemekle değerlendirdi. Ben Atilla'nın kararına saygı duyuyorum. Katılıyorum.
Soru: 44. dakikada yaşanan pozisyonu anlatır mısınız?
Cevap: Atak başlangıç fazında Barış Alper'e herhangi bir faul yok. Devamında Atilla ceza sahası dışında bir faul veriyor. VAR pozisyonu inceliyor. Pozisyonun ceza sahası çizgisi üzerinde olduğunu, pozisyonun penaltı olduğunu ancak öncesinde Visca'nın çıkış anında ofsayt olduğunu tespit ediyor.
Soru: 44. dakikada yaşanan pozisyonu anlatır mısınız?
Cevap: Burada VAR hekemi, Atilla'ya kulaklıktan da söyleyebilirdi. Atilla da kaptanları çağırırdı, durumu anlatırdı ama kararın inandırıcılığı açısından ve maça etki edecek önemli bir karar olduğu için burada VAR, Atilla'yı monitöre davet etti.
Soru: 44. dakikada yaşanan pozisyonu anlatır mısınız?
Cevap: Burada VAR hakemi, Atilla'ya kulaklıktan da söyleyebilirdi. Atilla da kaptanları çağırırdı, durumu anlatırdı ama kararın inandırıcılığı açısından ve maça etki edecek önemli bir karar olduğu için burada VAR, Atilla'yı monitöre davet etti. Önce çizgi üzerindeki pozisyonu gösterdi. Daha sonra da ofsaytı izletti.
Soru: 44. dakikada yaşanan pozisyonu anlatır mısınız?
Cevap: Kararın satışı açısından sonucu bilinen bir OFR yapıldı. Uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Karar doğru.
Soru: Muslera'nın sarı kartı iptal edilmedi doğru mu?
Cevap: Muslera'nın görmüş olduğu sarı kart kontrolsüz bir hareketten dolayı olduğu için sarı kart iptal edilmez. Şayet umut vadeden bir atak olsaydı iptal edilirdi. Burada karar doğru.
Soru: Muhammed Cham'ın Sara'nın formasını çekmesine kart çıktı. Karar doğru mu?
Cevap: Çok net bir çekme var. O yüzden karar doğru.
Soru: 90+5. dakikada Morata'nın gördüğü kart doğru mu?
Cevap: Morata sinirlendi. Topa vurup hakemi protesto ettiği için gördüğü sarı kart doğru.