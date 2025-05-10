Trabzonspor-Galatasaray maçının hakem raporu ortaya çıktı: Ofsaytı izlemek için neden VAR'a gitti?

Soru: 44. dakikada yaşanan pozisyonu anlatır mısınız?





Cevap: Burada VAR hakemi, Atilla'ya kulaklıktan da söyleyebilirdi. Atilla da kaptanları çağırırdı, durumu anlatırdı ama kararın inandırıcılığı açısından ve maça etki edecek önemli bir karar olduğu için burada VAR, Atilla'yı monitöre davet etti. Önce çizgi üzerindeki pozisyonu gösterdi. Daha sonra da ofsaytı izletti.