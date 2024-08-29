Trabzonspor - St. Gallen CANLI İZLE

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Trabzonspor - St. Gallen Canlı İzle - Canlı Skor

11:22 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında evinde St. Gallen’i konuk ediyor. 0-0 biten ilk maçın rövanşı bu akşam saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak. Trabzonspor - St. Gallen canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşılaşacak.


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Papara Park’ta bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.


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Bordo-mavililer, yeni sezonda hem Avrupa’da hem ligde başarı hedefliyor.


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Trabzon’da oynanacak rövanş karşılaşmasının eşitlikle tamamlanması durumunda önce uzatma devreleri eşitliğin sürmesi durumunda penaltı atışları Konferans Ligi’ne katılan takımı belirleyecek.


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İsviçre’de oynanan ilk karşılaşma golsüz berabere kalırken Trabzonspor tur hesapları yapmaya başladı.

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Bordo-mavililer, Trabzon’da alacağı her türlü 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2…. skorlu galibiyette adını Konferans Ligi’ne yazdıracak.


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Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda 90 dakikanın ardından iki devreden oluşan 15’er dakikalık uzatmalar oynanacak.


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Eşitliğin sürmesi durumunda kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.


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UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.


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Müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR görevini üstlenecek.


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Trabzonspor - St. Gallen CANLI İZLE



Trabzonspor - St. Gallen maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


#Trabzonspor
#St. Gallen
#UEFA Konferans Ligi
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