Trabzonspor - St. Gallen CANLI İZLE

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında evinde St. Gallen’i konuk ediyor. 0-0 biten ilk maçın rövanşı bu akşam saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak. Trabzonspor - St. Gallen canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşılaşacak.
Papara Park’ta bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.
Bordo-mavililer, yeni sezonda hem Avrupa’da hem ligde başarı hedefliyor.
Trabzon’da oynanacak rövanş karşılaşmasının eşitlikle tamamlanması durumunda önce uzatma devreleri eşitliğin sürmesi durumunda penaltı atışları Konferans Ligi’ne katılan takımı belirleyecek.
İsviçre’de oynanan ilk karşılaşma golsüz berabere kalırken Trabzonspor tur hesapları yapmaya başladı.
Bordo-mavililer, Trabzon’da alacağı her türlü 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2…. skorlu galibiyette adını Konferans Ligi’ne yazdıracak.
Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda 90 dakikanın ardından iki devreden oluşan 15’er dakikalık uzatmalar oynanacak.
Eşitliğin sürmesi durumunda kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.
Müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan Aleksandrs Golubevs dördüncü hakem, Kristaps Ratnieks VAR ve Sergejs Vasjkovs AVAR görevini üstlenecek.