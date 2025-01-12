Trabzonspor'dan retro sürprizi: Antalyaspor maçı öncesinde ısınmaya özel formalarla çıktılar

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili kulüp bu maçın öncesinde ısınmaya 1976-1977 sezonuna ait retro formalarla çıktı.
Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bordo mavili kulüp, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 19. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde ısınmaya 1976-77 sezonuna ait retro formalarla çıktı.
Trabzonspor 1976-1977 sezonunu 43 puanla şampiyon olarak tamamlamıştı.
Ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, o dönem bordo mavili kulübün formasını giyiyordu.
Trabzonspor'un 1976-1977 sezonuna ait retro formaları
Trabzonspor'un 1976-1977 sezonuna ait retro formaları
Trabzonspor'un 1976-1977 sezonuna ait retro formaları
Trabzonspor'un 1976-1977 sezonuna ait retro formaları
Trabzonspor'un 1976-1977 sezonuna ait retro formaları