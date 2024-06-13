Transfer savaşı: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı oyuncunun peşine düştü. Hem sarı lacivertliler hem de sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu için fiyat yoklaması yaptı.

1 / 10 Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen Fenerbahçe öncelikli olarak ön libero, kanat ve forvet transferi yapmayı planlıyor.

2 / 10 Sarı-lacivertliler transferde görüştüğü isimlerle istediği şartlar oluşana kadar bekleme kararı alırken transfer döneminin sonuna kadar da cazip fırsatlar için arayışlar sürdürülecek.

3 / 10 Teknik direktör Jose Mourinho’nun istediği profillerde oyuncularla ilgilenen Fenerbahçe, birçok oyuncuyu listesine almış durumda.

4 / 10 Sarı lacivertlilerde orta saha için gündeme gelen isimlerden biri ise Monacolu Youssouf Fofana oldu.

5 / 10 Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun şartlarını sordu.

6 / 10 Fofana, Monaco'da geçtiğimiz sezon 32 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

7 / 10 Fransız ekibi oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler ise daha uygun bir bedelle almak için pazarlıklarını sürdürüyor.

8 / 10 Youssouf Fofana için Galatasaray’ın da devrede olduğu biliniyor.

9 / 10 Hem Fenerbahçe’nin hem de Galatasaray’ın fiyat araştırması yaptığı Fransız oyuncu için, Avrupa’dan başka takımların da ilgilendiği öğrenildi.