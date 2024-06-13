Transfer savaşı: Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncunun peşinde

Fenerbahçe ve Galatasaray aynı oyuncunun peşine düştü. Hem sarı lacivertliler hem de sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu için fiyat yoklaması yaptı.
Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen Fenerbahçe öncelikli olarak ön libero, kanat ve forvet transferi yapmayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler transferde görüştüğü isimlerle istediği şartlar oluşana kadar bekleme kararı alırken transfer döneminin sonuna kadar da cazip fırsatlar için arayışlar sürdürülecek.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun istediği profillerde oyuncularla ilgilenen Fenerbahçe, birçok oyuncuyu listesine almış durumda.
Sarı lacivertlilerde orta saha için gündeme gelen isimlerden biri ise Monacolu Youssouf Fofana oldu.
Sarı-lacivertliler, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun şartlarını sordu.
Fofana, Monaco'da geçtiğimiz sezon 32 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Fransız ekibi oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler ise daha uygun bir bedelle almak için pazarlıklarını sürdürüyor.
Youssouf Fofana için Galatasaray’ın da devrede olduğu biliniyor.
Hem Fenerbahçe’nin hem de Galatasaray’ın fiyat araştırması yaptığı Fransız oyuncu için, Avrupa’dan başka takımların da ilgilendiği öğrenildi.
Transfermarkt verilerine göre Fofana’nın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.