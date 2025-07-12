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Transferde sıcak gelişme: Beşiktaş 1.90’lık kule için harekete geçti

Transferde sıcak gelişme: Beşiktaş 1.90’lık kule için harekete geçti

13:3312/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için büyük bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’de forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı stoperi radarına aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.


Beşiktaş, David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü hamlelerinin ardından Danilho Doekhi'yi de radarına aldı.


Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Valencia, Premier League ve Serie A ekipleri, Danilho Doekhi ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. 

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Danilho Doekhi, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala yaz transfer döneminde Alman ekibinden ayrılabilir.


Yeni bir meydan okumaya açık olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, geride kalan Bundesliga sezonunda 34 maçta forma giyerek istikrarını ortaya koydu.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro.

#Beşiktaş
#Danilho Doekhi
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