Türkiye'ye okumaya gelmişti, şimdi gol krallığını kovalıyor

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, genç oyuncunun transferine ilişkin şu açıklamayı yaptı:





"Diarra'nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisiydi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. Bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana 'imza atalım' dedik. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez."