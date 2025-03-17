Türkiye'ye okumaya gelmişti, şimdi gol krallığını kovalıyor

İstanbulspor formasıyla toplamda 12 kez fileleri havalandıran Malili futbolcu Gaoussou Diarra'nın ilginç bir transfer hikayesi olduğu ortaya çıktı.
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi.
İstanbulspor'un Malili futbolcusu Gaoussou Diarra, yaptığı hat-trick ile karşılaşmaya damga vurdu.
Bu sezon 12 gol 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki futbolcunun ilginç bir transfer hikayesi olduğu ortaya çıktı.
2023-24 sezonunda Tuzlaspor formasıyla futbol kariyerine adım atan ve ardından İstanbulspor'a transfer olan Diarra'nın aslında üniversite okumak için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, genç oyuncunun transferine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Diarra'nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisiydi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. Bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana 'imza atalım' dedik. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez."