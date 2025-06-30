UEFA açıkladı: İki kulüp Avrupa kupalarına alınmayacak

Uzlaşmanın bir parçası olarak Olimpik Lyon'un, Ligue 2'ye düşürülmesinin onaylanması durumunda 2025-2026 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarından ihraç edilmeyi kabul ettiği kaydedildi.





Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon'u, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme kararı almıştı.