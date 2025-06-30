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UEFA açıkladı: İki kulüp Avrupa kupalarına alınmayacak

UEFA açıkladı: İki kulüp Avrupa kupalarına alınmayacak

14:2730/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
AA
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Çoklu kulüp sahipliği nedeniyle İrlanda ekibi Drogheda United ile Slovakya temsilcisi DAC 1904 Dunajska Streda'nın yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'ne katılımı reddedildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Gyori ETO (Macaristan) ve DC DAC 1904 Dunajska Streda (Slovakya) ile Drogheda United (İrlanda Cumhuriyeti) ve Silkeborg'u (Danimarka) ilgilendiren çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin kararını verdi.

Gyori ETO ve DAC 1904 Dunajska Streda'nın UEFA'nın çoklu kulüp mülkiyet kuralını ihlal ettiği sonucuna varan CFCB, Gyori ETO'nun 2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne katılımını kabul ederken, DAC 1904 Dunajska Streda'nın katılımını ise reddetti.

Drogheda United ve Silkeborg'u ilgilendiren davada ise Silkeborg'un yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'ne katılması kabul edildi, Drogheda United'ın katılımı ise reddedildi.

CFCB, Olimpik Lyon ve Crystal Palace'ı ilgilendiren çoklu kulüp sahipliği davasına ilişkin değerlendirmesini ise erteledi. Bu erteleme kararının, Olimpik Lyon'un finansal sürdürülebilirlik gerekliliklerini ihlal etmesinin ardından CFCB ile imzalanan uzlaşma anlaşmasına uymasıyla alındığı belirtildi.

Uzlaşmanın bir parçası olarak Olimpik Lyon'un, Ligue 2'ye düşürülmesinin onaylanması durumunda 2025-2026 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarından ihraç edilmeyi kabul ettiği kaydedildi.


Fransız profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını denetleyen Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü, borcu 500 milyon avroyu aşan Olimpik Lyon'u, mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan sürede yeterli garantileri sunamadığı için küme düşürme kararı almıştı.

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