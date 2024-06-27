Ünlü futbolcu 29 yaşında kariyerini noktaladı

Fransa Lig 1’de forma giyen ünlü oyuncu geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolcu bıraktığını açıkladı. Kariyerinde Schalke, Newcastle, Tottenham gibi büyük kulüplerde forma giyen Cezayirli oyuncu son olarak Lille forması giymişti. Detaylar haberimizde.
Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen Nabil Bentaleb, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Cezayirli ünlü futbolcunun son durumu belli oldu.
Lille, geçtiğimiz hafta salı gününden bu yana Lille Üniversite Hastanesi'nde tutulan oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Nabil Bentaleb'in halen hastanede gözlem altında bulunduğu ancak bu hafta içinde evine dönmesinin beklendiği kaydedildi.
Oyuncu bugün futbolu bıraktığını açıkladı.
Nabil Bentaleb kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Nabil Bentaleb, 24 Kasım 1994'te Fransa'nın Lille şehrinde doğdu.
Cezayirli bir ailenin çocuğu olarak Fransa'da büyüyen Bentaleb, genç yaşlardan itibaren futbol yetenekleriyle dikkat çekti.
Nabil Bentaleb'in profesyonel futbol kariyeri, 2012 yılında İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'a transfer olmasıyla başladı.
Tottenham formasıyla 46 Premier Lig maçına çıkan Bentaleb, burada gösterdiği performansla hem takımına katkı sağladı hem de uluslararası arenada tanınan bir oyuncu haline geldi.
Nabil Bentaleb, 2016 yılında kiralık olarak Schalke 04'e katıldı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Schalke, Bentaleb'in bonservisini alarak 2017 yılında onunla uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.
2020 yılında Newcastle United'a kiralık olarak transfer olan Bentaleb, burada kısa süreliğine forma giydi.
Nabil Bentaleb, 2021 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'ya transfer oldu. Angers formasıyla Ligue 1'de 51 maça çıkan ve 4 gol atan Bentaleb, burada kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
2023 yılında, kariyerine başladığı kulüp olan Lille OSC'ye geri dönen Bentaleb, burada yeniden kendini buldu.
Lille formasıyla Ligue 1'de etkili performansını sürdürerek takımının orta sahasında önemli bir rol oynadı.