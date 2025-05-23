Ünlü şarkıcı Galatasaray'dan 3,5 milyon dolar istedi

Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 25 Mayıs'ta Yenikapı'da düzenlenecek kutlamada şampiyonluk kupasını kaldıracak. Sarı-kırmızılıların kutlama programında birçok ünlü sanatçı sahne alacak. Dünyaca ünlü bir isimin gelişi ise yüksek ücret talebi nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
Süper Lig'de 2024-25 sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Galatasaray, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da şampiyonluğu kutlayacak.
Formasına 5. yıldızı takacak sarı-kırmızılıların kutlama programında birçok ünlü isim sahne alacak.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay gibi sanatçılar katılacak.
Galatasaray'ın kutlama programına Dua Lipa'nın da katılacağı belirtilmişti ancak Arnavut asıllı İngiliz şarkıcının gelişinin kulüpten istediği rakam nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı.
Spor Gecesi'nin aktardığı habere göre; Dua Lipa, konser için kulüpten 3.5 milyon dolar istedi. Sarı-kırmızılı yönetim de yüksek ücret talebi nedeniyle bu isimden vazgeçti.