Van Bronckhorst'u Galatasaray derbisi öncesi düşündüren sorun

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Milot Rashica'nın sakatlığı sonrası sıkıntıya girdi. Kosovalı oyuncunun Galatasaray derbisindeki durumunun belirsiz olduğu ifade edildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleye Cimbom ev sahipliği yapacak. Bu zorlu maç öncesi şimdiden nefesler tutuldu.
İki takım da bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
Dev maç öncesi ortaya çıkan o sorun ise Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'u bir hayli düşündürüyor.
Beşiktaş'ta bu sezon performansını yükselten isimlerden olan Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı'nın Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendiği Uluslar Ligi maçında sakatlanması siyah beyazlı teknik heyeti sıkıntıya soktu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; Kosovalı futbolcunun Konyaspor ve gelecek haftaki Lyon karşılaşmalarında forma giyemeyeceği, Galatasaray derbisi için de durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ta bu sezon kanat rotasyonunda Rashica dışında, Joao Mario, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Can Keleş yer alıyor.
Bu futbolcular arasında gerçek mevkii sağ kanat olan tek bir oyuncu var; o da Can. Ancak 23 yaşındaki futbolcu şu ana dek Süper Lig'de hiç forma şansı bulamadı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un planlarında yer almayan genç oyuncunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasında da sahada olma ihtimali oldukça az.
Karagümrük'ten 2 milyon 750 bin Euro'ya transfer edilen Can Keleş, bu sezon teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un henüz gözüne giremedi.
Süper Lig'de hiç süre bulamayan oyuncuya sağ kanatta toplamda sadece 9 dakika şans verildi. 23 yaşındaki Can, Avrupa kupalarında Ajax sınavında 6, Lugano maçında da sadece 3 dakika ter dökmüştü.