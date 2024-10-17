Van Bronckhorst'u Galatasaray derbisi öncesi düşündüren sorun

Bu futbolcular arasında gerçek mevkii sağ kanat olan tek bir oyuncu var; o da Can. Ancak 23 yaşındaki futbolcu şu ana dek Süper Lig'de hiç forma şansı bulamadı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un planlarında yer almayan genç oyuncunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasında da sahada olma ihtimali oldukça az.