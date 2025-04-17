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Ve Joao Felix transfer oluyor: İşte yeni adresi…

Ve Joao Felix transfer oluyor: İşte yeni adresi…

11:0417/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
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Adı Galatasaray'la anılan Portekizli yıldız Joao Felix’in yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Yıldız futbolcu hakkında çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray ile de adı geçen Joao Felix için Benfica'nın devreye girdiği ve bir sonraki transfer döneminde eski oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.


Milan’a büyük umutlarla transfer olan Felix, Coppa Italia’daki Roma maçında attığı golle dikkat çekse de, sonrasında istikrarlı bir performans sergileyemedi. 

Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde etkisiz kaldı, İtalyan basını tarafından eleştirildi.


Benfica’dan ayrıldıktan sonra Portekizli futbolcu, ne Atlético Madrid’de ne Chelsea’de ne de Milan’da kalıcı bir başarı elde edebildi.


SkySports’un haberine göre Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Félix’i geri almak için Chelsea’ye resmi teklif yapmayı planlıyor.


Ancak oyuncunun yüksek maaşı bu transferin önündeki en büyük engel. Yine de Benfica, eski yıldızını yeniden kırmızı formayla sahada görmeyi umut ediyor.


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