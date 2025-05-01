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Ve Paul Pogba imzayı atıyor: Yeni takımı herkesi şaşırttı!

Ve Paul Pogba imzayı atıyor: Yeni takımı herkesi şaşırttı!

11:231/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Aldığı doping cezası nedeniyle uzun yıllar yeşil sahalardan uzak kalan Paul Pogba’nın yeni takımı belli oldu. 32 yaşındaki Fransız yıldız imza için gün sayıyor.

Juventus ile olan sözleşmesi feshedildikten sonra yeni adresi merak konusu haline gelen Paul Pogba hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.


The Washington Post'un haberine göre; MLS ekiplerinden DC United, yıldız futbolcunun transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak üzere hareket etti.


POGBA SICAK BAKIYOR


Fransız süperstarın bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde Washington temsilcisinin formasını giyeceği öne sürüldü.


32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ismi Trendyol Süper Lig ekipleri de anılmıştı.


POGBA'NIN KARİYERİ


Kulüp kariyerinde 446 maça çıkan 1.91 boyundaki Paul Pogba, bu karşılaşmalarda 76 gol attı ve 92 asist yapmayı başardı.


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