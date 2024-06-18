Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadroda birçok bölgeye yıldız takviyesi yapacak sarı-lacivertliler stoper bölgesine aradığı kanı Premier Lig’de buldu. Mourinho’nun özellikle istediği yıldız futbolcu transfere sıcak bakıyor. Detaylar haberimizde.
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-lacivertlilerde stoper krizi çözülüyor.
Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü olmazsa B planı olarak stoper bölgesine yıldız takviyesi yapacak.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Manchester United'da transfer listesine konulan stoper oyuncusu Victor Lindelöf'ü gündemine aldı.
Geçen sezon İtalya Serie A kulübü AS Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, İsveçli stoperi başkent temsilcisine getirmeye çalışmıştı.
Ancak 29 yaşındaki stoperin bu transferi gerçekleşememişti.
Tecrübeli stoper, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile daha önce çalışmıştı.
Jose Mourinho, Manchester United'da çalıştığı dönemde 2017 yılında Lindelöf'ü Benfica'dan 35 milyon euro bonservis ücretiyle transfer etmişti.
Erik ten Hag'dan fazla süre alamayan 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, Mourinho ile yeni bir sayfa açmak istediği gelen bilgiler arasında.
Victor Lindelöf kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Victor Lindelöf, 17 Temmuz 1994 tarihinde İsveç'in Västerås kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine İsveç’in yerel takımlarından Västerås SK’de başladı. Burada 2010-2011 yılları arasında forma giydi ve savunmadaki etkili performansıyla dikkat çekti.
2012 yılında Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica’nın B takımına transfer olan Lindelöf, burada kendini geliştirme ve Avrupa futbolunda deneyim kazanma fırsatı buldu.
Benfica’daki ilk dönemlerinde zaman zaman A takımda yer alsa da, 2015-2016 sezonunda takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. Benfica formasıyla toplamda 73 maçta görev aldı ve savunmadaki başarısıyla dikkat çekti.
Bu dönemde Benfica ile Portekiz Lig Kupası (2015-2016), Portekiz Süper Kupa (2016) ve Portekiz Kupası (2016-2017) gibi önemli başarılar elde etti.
Victor Lindelöf, 2017 yılında İngiltere Premier Lig devi Manchester United’a transfer oldu. Transfer ücreti yaklaşık 35 milyon euro olarak gerçekleşen Lindelöf, burada kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.
Manchester United formasıyla çıktığı ilk sezonunda 29 maçta görev aldı ve savunmadaki başarısıyla takımının önemli oyuncularından biri oldu.
Erik ten Hag'dan fazla süre alamayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu takımdan ayrılmak istiyor.
İsveçli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.