Victor Osimhen Nijerya'da da durdurulamıyor: 2 muhteşem gol attı

Nijerya Milli Takımı, deplasmanda Ruanda'yı 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada 2 golü de Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaydetti.

1 /8 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Ruanda sahasında Nijerya'yı konuk etti.

2 /8 Mücadeleyi Nijerya 2-0 kazandı ve grupta puanını 6'ya yükseltti.

3 /8 Karşılaşmada her iki golü de Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaydetti.

4 /8 11. dakikada bir duran top organizasyonunda arka direğe koşu yapan Osimhen, gelen topu tekte bitirdi.

5 /8 Bu golle birlikte Nijerya 1-0 öne geçti.

6 /8 45+3. dakikada ise Osimhen kalitesini konuşturdu.

7 /8 Orta saha çizgisinde topu rakibinden kurtaran Osimhen, attığı dripling ile kaleciyle karşı karşıya kaldı.