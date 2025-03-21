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Victor Osimhen Nijerya'da da durdurulamıyor: 2 muhteşem gol attı

Victor Osimhen Nijerya'da da durdurulamıyor: 2 muhteşem gol attı

Haber Merkezi
21:0621/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Nijerya Milli Takımı, deplasmanda Ruanda'yı 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada 2 golü de Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaydetti.

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Ruanda sahasında Nijerya'yı konuk etti.

Mücadeleyi Nijerya 2-0 kazandı ve grupta puanını 6'ya yükseltti.

Karşılaşmada her iki golü de Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaydetti.

11. dakikada bir duran top organizasyonunda arka direğe koşu yapan Osimhen, gelen topu tekte bitirdi.

Bu golle birlikte Nijerya 1-0 öne geçti.

45+3. dakikada ise Osimhen kalitesini konuşturdu.

Orta saha çizgisinde topu rakibinden kurtaran Osimhen, attığı dripling ile kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Daha sonra aşırtma bir vuruş yapan Osimhen farkı 2'ye çıkardı ve ülkesine 3 puanı kazandırdı.

#Osimhen
#Nijerya
#Galatasaray

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