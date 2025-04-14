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Vitor Pereira Premier Lig devine futbol dersi verdi: İşte 6 gollü maçın özeti…

Vitor Pereira Premier Lig devine futbol dersi verdi: İşte 6 gollü maçın özeti…

10:1214/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Premier Lig’in 32. haftasında alt sıralarda yer alan Wolverhampton ve Tottenham karşı karşıya geldi. Vitor Pereira’nın öğrencileri maçtan 4-2’lik skorla galip ayrıldı. İşte Wolverhampton - Tottenham maç özeti…

Premier Lig'de 32. hafta maçında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves ile Tottenham karşılaştı.


Ev sahibi Wolverhampton maçı 4-2 kazandı.


Bununla birlikte Wolves 35 puana yükseldi ve 16. sırada yer aldı.


Bir sıra üstte yer alan Tottenham ise kötü geçen sezonda 37 puanla 32. haftayı kapattı.


Tottenham bu sezon 17. yenilgisini aldı. Vitor Pereira yönetimindeki Wolves, son 9 maçta 6 galibiyet aldı.

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM

Wolverhampton - Tottenham maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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