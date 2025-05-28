Xabi Alonso koltuğa oturdu: Takımdan ilk göndereceği isim belli oldu!

Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, ilk olarak kadroda yapılanmaya gidiyor. İspanyol teknik adam takımdan gidecek ilk ismi belirledi ve yönetime iletti.
Real Madrid'in 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Xabi Alonso, kadro yapılanmasında değişikliklere gidecek.
Sport'ta yer alan habere göre; Fransız sol bek Ferland Mendy, Xabi Alonso'nun gelecek sezon planlarında yer almayacak.
Haberin detayında, Bayer Leverkusen'de uyguladığı sistemi Real Madrid'e de taşımak isteyen İspanyol hoca, 3'lü savunma düzeninde hücum ve savunma özelliklerini bir arada barındırabilen bek istediği öne sürüldü.
Xabi Alonso, kulüp yönetimine Ferland Mendy'nin gelecek sezonki planlarında yer almadığını net şekilde iletti.
Real Madrid yönetimi, Alonso’nun sistemine uygun yeni bir ismi kadroya katmak istiyor.