Yarmolenko'dan Arda Turan'ın sözlerine yanıt

Dinamo Kiev forması giyen 35 yaşındaki kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko, Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan'ın sözlerine yanıt verdi.
Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev'de forma giyen Andriy Yarmolenko, katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtladı.
35 yaşındaki kanat oyuncusu, Arda Turan'ın Shakhtar'daki öğrencilerine söylediği, "Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum" sözlerine de cevap verdi.
Yarmolenko, "Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek..."