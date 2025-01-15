Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan’ın Aston Villa’ya transferi gündemdeki yerini koruyor. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 18 maça çıkan ve 1 asist kaydeden genç yetenek performansıyla dev kulüplerin radarına girmişti. Oyuncu Aston Villa ile imza aşamasına geldi. Peki, Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.

1 /4 Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında?

Yasin Özcan, 20 Nisan 2006 doğumlu, Türk profesyonel futbolcudur.



2 /4 Aslen Sivaslı olan Özcan, İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde doğmuştur.

3 /4 Stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen Yasin Özcan, 18 yaşında olmasına rağmen, 2025 itibarıyla Süper Lig'de önemli maçlarda süre almış ve dikkat çekici performanslar sergilemiştir.