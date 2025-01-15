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Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında?

Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında?

17:3415/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan’ın Aston Villa’ya transferi gündemdeki yerini koruyor. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 18 maça çıkan ve 1 asist kaydeden genç yetenek performansıyla dev kulüplerin radarına girmişti. Oyuncu Aston Villa ile imza aşamasına geldi. Peki, Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.

Yasin Özcan kimdir, kaç yaşında?


Yasin Özcan, 20 Nisan 2006 doğumlu, Türk profesyonel futbolcudur.


Aslen Sivaslı olan Özcan, İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde doğmuştur. 

Stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen Yasin Özcan, 18 yaşında olmasına rağmen, 2025 itibarıyla Süper Lig'de önemli maçlarda süre almış ve dikkat çekici performanslar sergilemiştir. 

Ayrıca, Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transferi konusunda da gündeme gelmiştir.

#Yasin Özcan
#Kasımpaşa
#Süper Lig

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