Yıldız futbolcu babasından tokat yedi: O tezahürat sonrasında zıplamaya başlamıştı

Interli yıldız futbolcu Marcus Thuram'ın geçtiğimiz yılki şampiyonluk kutlamasında, taraftarların tezahüratlarına katıldığı için babasının tepkisini çektiği ortaya çıktı.
İtalya Serie A'da 2023-2024 sezonunu Inter zirvede tamamlamıştı.
Şampiyonluk kutlamaları sırasında ilginç bir anın yaşandığı ortaya çıktı.
Marcus Thuram, taraftarların tezahüratlarına katılınca babasının tepkisini çekti.
Interli taraftarlar 'Juventus'u sevmeyen zıplasın' diye bağırınca Marcus Thuram da zıplamaya başlıyor.
Futbolcuyken Juventus'ta oynayan babası Lililan Thuram, oğlunu zıplarken görünce başına doğru tokat atarak tepki gösteriyor.